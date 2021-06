Riforme | Landini | “Coinvolgere i sindacati”

(Di lunedì 28 giugno 2021) “Abbiamo presentato degli emendamenti ai provvedimenti che sono in discussione in Parlamento, chiederemo anche a Forza Italia, come abbiamo fatto per gli altri provvedimenti, di sostenerli”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio, a margine dell’incontro con una delegazione di Forza Italia guidata dal coordinatore nazionale, Antonio Tajani. ror/sat/gtr su Il Corriere della Città.

Non solo la proroga della moratoria, anche la riforma degli ammortizzatori sociali e nuove politiche attive per il lavoro, sono le richieste scandite dadal palco: "Lee gli ...... con la sponda dei sindacati, in particolare della Cgil guidata da Maurizio. Draghi ancora ... Da questa rassegna abbiamo tenuto fuori altreimportanti, come il fisco : i partiti hanno ...“Abbiamo presentato degli emendamenti ai provvedimenti che sono in discussione in Parlamento, chiederemo anche a Forza Italia, come abbiamo fatto per gli altri provvedimenti, di sostenerli”. Lo ha det ...CGIL, CISL e UIL sono scese in piazza il 26 giugno scorso per chiedere l’inizio delle trattative per la Riforma Pensioni, cioè l’introduzione di Quota 41.