Pierpaolo Pretelli contro Tommaso Zorzi: la frase su Elisabetta Gregoraci (Di lunedì 28 giugno 2021) E’ guerra a mezzo social tra Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi, dopo che i due hanno condiviso il tetto della Casa più spiata d’Italia al Gf vip 5. Ma cosa è successo tra loro? Il tutto parte in rete, dove è spuntato un post al veleno di Zorzi su Elisabetta Gregoraci e l’ex amico intimo della showgirl nella Casa, Pretelli. Parole che hanno scatenato l’immediata ira di Pierpaolo. Peccato, però, che il profilo firmato Zorzi fosse fake, il che ha lasciato che l’ex velino di Striscia la notizia si imbattesse in una clamorosa ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 28 giugno 2021) E’ guerra a mezzo social tra, dopo che i due hanno condiviso il tetto della Casa più spiata d’Italia al Gf vip 5. Ma cosa è successo tra loro? Il tutto parte in rete, dove è spuntato un post al veleno disue l’ex amico intimo della showgirl nella Casa,. Parole che hanno scatenato l’immediata ira di. Peccato, però, che il profilo firmatofosse fake, il che ha lasciato che l’ex velino di Striscia la notizia si imbattesse in una clamorosa ...

Advertising

VanityFairIt : Dopo essere entrato nel mondo dello spettacolo come «velino» e aver trovato l'amore al «Grande Fratello Vip» con Gi… - MarioManca : Ho intervistato @pierpaolopretel e abbiamo parlato di autostima, di amore, di solitudine e di sogni per il futuro:… - Marycompagnone : RT @blogtivvu: Kim Kardashian in Italia: Giulia Salemi vuole incontrarla (ma non può), il gesto di Pierpaolo Pretelli – VIDEO https://t.co… - gaiaperri10 : RT @ziaMeggie: #prelemi il miglior glow up di Pierpaolo Bono Pretelli è proprio questo. Quello non era Questo è https://t.co… - caaa0000 : RT @ziaMeggie: #prelemi il miglior glow up di Pierpaolo Bono Pretelli è proprio questo. Quello non era Questo è https://t.co… -