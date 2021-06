“Pantelleria libera dal Covid”, campagna lanciata dall’ASP di Trapani (Di lunedì 28 giugno 2021) campagna di comunicazione lanciata dall’Azienda sanitaria provinciale di Trapani per sensibilizzare abitanti e turisti che popolano l’isola nel periodo estivo “Pantelleria libera dal Covid” e’ la campagna di comunicazione lanciata dall’Azienda sanitaria provinciale di Trapani per sensibilizzare tutti gli abitanti e i turisti che popolano l’isola nel periodo estivo, sulla necessità e sull’importanza della copertura vaccinale contro il Coronavirus. “L’iniziativa e’ affidata a testimonial molto speciali, i medici di medicina generale ... Leggi su cityroma (Di lunedì 28 giugno 2021)di comunicazionedall’Azienda sanitaria provinciale diper sensibilizzare abitanti e turisti che popolano l’isola nel periodo estivo “dal” e’ ladi comunicazionedall’Azienda sanitaria provinciale diper sensibilizzare tutti gli abitanti e i turisti che popolano l’isola nel periodo estivo, sulla necessità e sull’importanza della copertura vaccinale contro il Coronavirus. “L’iniziativa e’ affidata a testimonial molto speciali, i medici di medicina generale ...

