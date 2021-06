Mattinata serena, poi nuvole e possibili rovesci (Di lunedì 28 giugno 2021) Inizia la settimana che ci accompagna dentro luglio, il mese più caldo per antonomasia. Sotto quale cielo lo spiega Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE L’anticiclone europeo rafforza temporaneamente la sua influenza sulla Penisola Italiana. Per contro un nuovo canale depressionario andrà ricreandosi e determinerà un graduale incremento dell’instabilità diurna sui rilievi nel corso della settimana. Lunedì 28 giugno 2021 Tempo Previsto: Dapprima su tutta la Lombardia quasi sereno o poco nuvoloso con passaggi di nubi medio-alte più frequenti su Lombardia Ovest e sul settore alpino specie a partire dall’alba: sempre asciutto. Dal meriggio sull’Oltrepò Pavese e in pianura ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 28 giugno 2021) Inizia la settimana che ci accompagna dentro luglio, il mese più caldo per antonomasia. Sotto quale cielo lo spiega Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE L’anticiclone europeo rafforza temporaneamente la sua influenza sulla Penisola Italiana. Per contro un nuovo canale depressionario andrà ricreandosi e determinerà un graduale incremento dell’instabilità diurna sui rilievi nel corso della settimana. Lunedì 28 giugno 2021 Tempo Previsto: Dapprima su tutta la Lombardia quasi sereno o poco nuvoloso con passaggi di nubi medio-alte più frequenti su Lombardia Ovest e sul settore alpino specie a partire dall’alba: sempre asciutto. Dal meriggio sull’Oltrepò Pavese e in pianura ...

