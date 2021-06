LIVE Sinner-Fucsovics 7-5 2-3, Wimbledon 2021 in DIRETTA: il magiaro piazza il break nel secondo set! (Di lunedì 28 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 break Fucsovics! Altro passaggio a vuoto di Sinner. 30-40 PALLA break Fucsovics! Male Sinner in uscita dal servizio. 30-30 Gran accelerazione di Fucsovics e chiusura a rete. 30-15 Serve&volley vincente di Sinner. 15-15 Rovescio lungolinea in rete dell’ungherese. 0-15 Gran diritto lungolinea in risposta del magiaro. 2-2 Seconda di Fucsovics e palla corta vincente. 40-15 Servizio e diritto del magiaro. 30-15 Servizio e ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-3! Altro passaggio a vuoto di. 30-40 PALLA! Malein uscita dal servizio. 30-30 Gran accelerazione die chiusura a rete. 30-15 Serve&volley vincente di. 15-15 Rovescio lungolinea in rete dell’ungherese. 0-15 Gran diritto lungolinea in risposta del. 2-2 Seconda die palla corta vincente. 40-15 Servizio e diritto del. 30-15 Servizio e ...

