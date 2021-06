La prima Legge europea sul clima adottata dal Consiglio. Ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Di lunedì 28 giugno 2021) Vincolerà giuridicamente l'UE a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e a ridurre del 55 per cento le emissioni entro il 2030. Il 14 luglio la Commissione presenterà il pacchetto ... Leggi su eunews (Di lunedì 28 giugno 2021) Vincolerà giuridicamente l'UE a raggiungere la neutralitàtica entro il 2050 e a ridurre del 55 per cento le emissioni entro il 2030. Il 14 luglio la Commissione presenterà il pacchetto ...

Advertising

Corriere : ?? Il Vaticano ha attivato i propri canali diplomatici per chiedere formalmente al governo italiano di modificare il… - chiaragribaudo : Grazie a tutte le forze politiche per il confronto e l'impegno su un tema così importante per milioni di donne ital… - Mov5Stelle : Durante la pandemia, il #redditodicittadinanza è stato il vero argine alla crisi sociale del Paese. Con la legge d… - GirolamoMaggio : RT @DReqvenge2020: Toccherà ai vostri figli prima o poi. E non avrete gli strumenti per difenderli, poiché avrete dato alla legge il tacito… - Ezio_Polonara : @Swanie_en_rouge Prima salva la tua famiglia e il tuo clan... è questa la legge ancestrale... -