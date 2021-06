IMSA | Watkins Glen | Mazda in contropiede

(Di lunedì 28 giugno 2021) Ritorna in scena nel weekend il campionatoWeathertech, con la tradizionale gara della6hr. Nel terzo appuntamento “di durata” della stagione, labeffa le Cadillac e le Acura DPi con una mossa a sorpresa, cogliendo un successo inaspettato. Harry Tincknell, Oliver Jarvis e Jonathan Bomarito battono al traguardo i polesitter del Meyer Shank Racing, che con Olivier Pla e Dane Cameron si devono accontentare della seconda posizione. In terza piazza l’altra Acura del Wayne Taylor Racing, che batte le agguerrite Caddy di Action Express e Ganassi. Nella GTLM, la Corvette fa di nuovo doppietta battendo le ...

Niente Mosport Park,Glen ospita una seconda gara L'ha annunciato ieri che le restrizioni imposte dal Canada su coloro che arrivano dagli Stati Uniti hanno costretto ad annullare la ...Niente Mosport Park,Glen ospita una seconda gara L'ha annunciato ieri che le restrizioni imposte dal Canada su coloro che arrivano dagli Stati Uniti hanno costretto ad annullare la ...Trionfo per Tincknell/Jarvis/Bomarito beffando le Acura, in LMP2 festeggia la WIN, LMP3 a CORE. Tra le GTLM il successo va a Garcia/Taylor, storico 64° primato per Auberlen con la BMW in GTD.Mazda vince di nuovo alla 6 ore di Watkins Glen IMSA con un azzardo strategico nel finale. Corvette quasi butta via la vittoria in GTLM ...