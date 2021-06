Fibrosi cistica, via libera dall'Aifa a nuovi farmaci 'altamente efficaci' (Di lunedì 28 giugno 2021) Saranno disponibili, a totale carico del SSN , per tutti i pazienti che rientrano nelle indicazioni approvate dall'Agenzia europea per i medicinali, dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ... Leggi su medicalfacts (Di lunedì 28 giugno 2021) Saranno disponibili, a totale carico del SSN , per tutti i pazienti che rientrano nelle indicazioni approvate'Agenzia europea per i medicinali, dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ...

Ultime Notizie dalla rete : Fibrosi cistica Fibrosi cistica, via libera dall'Aifa a nuovi farmaci 'altamente efficaci' La Fibrosi cistica (FC) è una malattia genetica ereditaria che colpisce all'incirca un bambino ogni 2.500 nati: il CdA dell'Agenzia italiana del farmaco venerdì ha approvato l'immissione in commercio di ...

Nave Italia: la scuola in mare per ragazzi in difficoltà Alcuni di loro sono saliti a bordo con le cicatrici di tumori aggressivi, altri portano i segni di disabilità fisiche, altri ancora soffrono di malattie genetiche (come fibrosi cistica o spina bifida)...

