(Di lunedì 28 giugno 2021)ha annunciato "", uncheun, unadie un. Il videosarà un JRPG intitolato "Asylum" e sbarcherà su iOS, Android e PC tramite Steam. La pre-registrazione è già iniziata e una sessione beta verrà lanciata il 2 luglio. La finestra di lancio è in programma per settembre 2021. Leggi altro...

Deep Insanity di Square Enix è un nuovo progetto che comprenderà un gioco, una serie di anime e un manga - Deep Insanity: Videogioco, Anime e Manga annunciati - Square Enix ha annunciato il progetto cross-media chiamato Deep Insanity - Square Enix annuncia un nuovo progetto multimediale: Deep Insanity. Questo nuovo brand della casa di sviluppo nipp… - Deep Insanity: Square Enix annuncia un nuovo progetto multi-media

Square Enix ha rivelato un progetto su diversi media di nome Deep Insanity, che include il manga Nirvana, l'anime The Lost Child e un gioco chiamato Asylum, che arriverà su PC e dispositivi mobile. Square Enix ha annunciato "Deep Insanity", un nuovo progetto che comprenderà un gioco, una serie di anime e un manga. Il videogioco sarà un JRPG intitolato "Deep Insanity Asylum" e sbarcherà su iOS, Android e PC tramite Steam. Square Enix annuncia Deep Insanity Asylum, il videogioco ufficiale basato sulla serie animata Deep Insanity: The Lost Child in onda a Ottobre 2021 in ...