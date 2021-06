Covid, Israele chiede ai giovani di vaccinarsi: non vogliamo restrizioni (Di lunedì 28 giugno 2021) Visto l'aumento dei contagi di coronavirus negli ultimi giorni, il premier israeliano, Naftali Bennett, ha invitato i giovani del Paese a vaccinarsi. In particolare sono stati scoperti casi di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 28 giugno 2021) Visto l'aumento dei contagi di coronavirus negli ultimi giorni, il premier israeliano, Naftali Bennett, ha invitato idel Paese a. In particolare sono stati scoperti casi di ...

