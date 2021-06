Centrodestra | Salvini | ‘non penso a partito unico | in questo momento non cambia storia’

Advertising

LegaSalvini : ++ DOMANI MATTEO SALVINI IN PIEMONTE ++ ?? ORE 15.30 ???? CHIOMONTE (Torino) - Visita al cantiere TAV; ?? ORE 18.00 ????… - LegaSalvini : LEGA IN PIAZZA A ROMA, PALCO AZZURRO E PALLONCINI TRICOLORE. SALVINI: 'BASTA GELOSIE, IL CENTRODESTRA SI UNISCA'. S… - PaolaSimonin : RT @GiancarloDeRisi: Fumata bianca nel Centrodestra? Sembrerebbe di sì. È Andrea Farinet il candidato scelto da Salvini per fare il sindaco… - eleaugusta : RT @GiancarloDeRisi: Fumata bianca nel Centrodestra? Sembrerebbe di sì. È Andrea Farinet il candidato scelto da Salvini per fare il sindaco… - ZenatiDavide : Milano, centrodestra senza uomini bussa alla Bocconi: Arriverà questa settimana la scelta del candidato sindaco del… -

Ultime Notizie dalla rete : Centrodestra Salvini

La Repubblica

Nelle città dove il candidato è stato già selezionato, come Torino (dove oggipresenta il candidato Paolo Damilano in una manifestazione elettorale) e Roma, i sondaggi danno il...... il gruppo trait d'union del. Credo che possa essere attrattivo tanto per formazioni, ... Il partito diper ora si mostra distante. Lei prende atto che non ci sono ancora punti di ...Non c’è che dire: fra la troupe politica milanese di centrodestra il più lucido è ancora il Cavaliere. Non sembri una battuta la nostra ma la constatazione ...Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Serve un centrodestra compatto" al Governo, ma "non penso a partiti unici, in questo momento partiti che nascono, che muoiono, che si fondono penso che non cambino la stor ...