Cashback di Stato, verso lo stop dal primo luglio (Di lunedì 28 giugno 2021) L'operazione Cashback di Stato si fermerà il 30 giugno con il pagamento delle somme accumulate con i pagamenti delle carte di debito e credito e con il 'superpremio' da 1.500 euro ai maggiori ...

nonmiscrivere8 : RT @melamorsicata: Niente più cashback da luglio. È stato cancellato - melamorsicata : Niente più cashback da luglio. È stato cancellato - JhonTravolta23 : @ardigiorgio Quindi la maggior parte delle persone che tu conosci che è iscritta al programma cashback, ha dirotto… - chrislep_ : Non è mai troppo tardi ritornare nei propri passi. Il #cashback è stato solo uno spreco di soldi inutili che ne po… - ardigiorgio : Il cashback era l’unica cosa buona fatta da Conte in assoluto, e per la prima volta mi dava la sensazione che anche… -