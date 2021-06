Bitcoin, c’è chi ci crede (e parecchio): uno Stato regala 135 milioni ai suoi cittadini (Di lunedì 28 giugno 2021) Nelle scorse settimane aveva tenuto banco la decisione del piccolo Stato dell’America centrale El Salvador, di legalizzare come moneta la criptovaluta Bitcoin. Ora sembra che la piccola nazione sia disposta a regalare fino a un massimo di 135 milioni di Bitcoin ai suoi cittadini. Proprio giovedì scorso il Presidente salvadoregno Nayib Bukele ha dichiarato che i cittadini adulti riceveranno un importo pari a 30 dollari in Bitcoin, in maniera del tutto gratuita, dopo aver impoStato il proprio account sull’applicazione della ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 28 giugno 2021) Nelle scorse settimane aveva tenuto banco la decisione del piccolodell’America centrale El Salvador, di legalizzare come moneta la criptovaluta. Ora sembra che la piccola nazione sia disposta are fino a un massimo di 135diai. Proprio giovedì scorso il Presidente salvadoregno Nayib Bukele ha dichiarato che iadulti riceveranno un importo pari a 30 dollari in, in maniera del tutto gratuita, dopo aver impoil proprio account sull’applicazione della ...

