The Ocean Race Europe: Offshore Team Germany e Mirpuri Foundation Team confermati vincitori (Di domenica 27 giugno 2021) I leader di classe Offshore Team Germany (GER) e Mirpuri Foundation Racing Team (POR) sono stati confermati i rispettivi vincitori IMOCA e VO65 nell’edizione inaugurale di The Ocean Race Europe. L’ultima tappa si è tenuta ieri, sabato 26 giugno, con le regate costiere a Genova. Com’è andata l’ultima tappa di The Ocean Race Europe? L’atmosfera sui pontoni era piena di attesa ed energia ieri mattina mentre i 12 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 27 giugno 2021) I leader di classe(GER) eRacing(POR) sono statii rispettiviIMOCA e VO65 nell’edizione inaugurale di The. L’ultima tappa si è tenuta ieri, sabato 26 giugno, con le regate costiere a Genova. Com’è andata l’ultima tappa di The? L’atmosfera sui pontoni era piena di attesa ed energia ieri mattina mentre i 12 ...

