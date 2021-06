Sindacati in piazza contro i licenziamenti, Orlando: ‘Interverremo’ (Di domenica 27 giugno 2021) FIRENZE – Il rischio sociale “esiste, non va drammatizzato, credo che ci siano gli strumenti per gestirlo, ma il rischio esiste e credo sia sbagliato rimuoverlo o negarlo come si è fatto nel dibattito pubblico. Il rischio esiste perché anche quando ci sarà la ripresa non è detto che porti con sè una proporzionale ripresa dal punto di vista occupazionale e non è detto che l’occupazione ritorni nei settori in cui si è perduta”. Lo ha detto il ministro del lavoro Andrea Orlando a Live In Firenze di SkyTg24, commentando la manifestazione di ieri dei Sindacati. “Io credo che l’ascolto sia fondamentale. Siamo in una fase in cui credo che vada rafforzato il ... Leggi su lopinionista (Di domenica 27 giugno 2021) FIRENZE – Il rischio sociale “esiste, non va drammatizzato, credo che ci siano gli strumenti per gestirlo, ma il rischio esiste e credo sia sbagliato rimuoverlo o negarlo come si è fatto nel dibattito pubblico. Il rischio esiste perché anche quando ci sarà la ripresa non è detto che porti con sè una proporzionale ripresa dal punto di vista occupazionale e non è detto che l’occupazione ritorni nei settori in cui si è perduta”. Lo ha detto il ministro del lavoro Andreaa Live In Firenze di SkyTg24, commentando la manifestazione di ieri dei. “Io credo che l’ascolto sia fondamentale. Siamo in una fase in cui credo che vada rafforzato il ...

