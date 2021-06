Omofobia | Trizzino Misto | ‘Meloni difensore cristianità a intermittenza’

Leggi su ildenaro

(Di domenica 27 giugno 2021) Roma, 27 giu. (Adnkronos) – "Che Giorgia Meloni si erga adellarivendicando che al Roma Pride non possa mostrarsi un ragazzo travestito da Gesù Cristo, mi fa molto pensare. Mi chiedo come mai la patriottica Giorgia si ricordi di essere cattolica e praticante solo in queste circostanze, mentre mostra gravissimi vuoti di fede quando urla che bisogna respingere al mittente quei poveri migranti che cercano un po' di vita approdando sulle nostre coste". Lo scrive su Facebook il deputato Giorgio, ex M5S ora al.