NASCAR Xfinity Series | Austin Cindric svetta a Pocono

(Di domenica 27 giugno 2021)nella. Quarta affermazione del 2021 per il campione in carica del Team Penske, perfetto nel finale contro le Supra del Joe Gibbs Racing. Il #22 del gruppo si impone per solo 3 decimi su Ty Gibbs che negli ultimi metri ha provato a rovinare la festa della formazione del ‘Capitano’. La competizione disi è aperta sotto il controllo di Harrison Burton. Il #20 del Gibbs Racing ha iniziato con il piede giusto la serata ed ha iniziato subito con un buon passo. Il portacolori di Toyota, vincitore della ...

salvao12 : RT @StockCarLiveITA: Il programma di oggi a Pocono: 17:30 Pre-gara (Nascar Trackpass) 18:00 Gara Xfinity Series (SI Motori, Nascar Trackpa… - StockCarLiveITA : Il programma di oggi a Pocono: 17:30 Pre-gara (Nascar Trackpass) 18:00 Gara Xfinity Series (SI Motori, Nascar Trac… - mom22lappys : @brandonbrown_68 @Larrys_Lemonade Daniel Riccardo of @NASCAR_Xfinity lop - Speedliveit : Loris Hezemans correrà nella gara di Pocono della NASCAR Xfinity Series -

Una notizia tremenda ha sconvolto il mondo della NASCAR, nelle scorse ore infatti è deceduto Eric Wayne McClure, ex pilota statunitense che in carriera ha preso parte a 288 gare di Xfinity Series. La morte del 42enne è stata annunciata dalla famiglia. L'ex pilota ha conquistato oltre 300 gare in carriera e ottenuto cinque volte la corona della Nascar Xfinity. Nella Hall of Fame dal 2014, Jack Ingram era ricoverato dallo scorso maggio.