Migranti, Alarm Phone: 100 persone in pericolo in acque Sar maltesi (Di domenica 27 giugno 2021) Cento persone sono in pericolo in acque Sar maltesi, secondo Alarm Phone, che ha segnalato la presenza in loco di un'imbarcazione. I Migranti 'sono in mare da tre giorni - segnala la rete di soccorso -... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 27 giugno 2021) Centosono ininSar, secondo, che ha segnalato la presenza in loco di un'imbarcazione. I'sono in mare da tre giorni - segnala la rete di soccorso -...

Advertising

AnnaLauraLeo20 : @GianlucaFriger2 @trym81 @upinare @alarm_phone Ma non funziona poi sempre così. Esiste costituzionalmente il diritt… - infoitinterno : Migranti, Alarm Phone: 100 persone in pericolo, esauste e disperate - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Migranti, Alarm Phone: 100 persone in pericolo in acque Sar maltesi #malta - fanpage : Alarm Phone lancia un appello a Malta e Italia: “Servono soccorsi urgenti ma non c’è nessun salvataggio in vista”.… - MediasetTgcom24 : Migranti, Alarm Phone: 100 persone in pericolo in acque Sar maltesi #malta -