(Di domenica 27 giugno 2021) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - "di, antisistema e radicale, che guarda con attenzione agli ultimi e alla crisi ambientale, ma anche di, pragmatico e istituzionale, che sa arginare conflitti e placare egoismi e isolamenti nella società, in unsto storico in cui ci sono sfide planetarie da affrontare e importanti risposte ancora da dare". Così Luigi, deputato del M5S. "Oggi, come forza politica, possiamo rivendicare un ruolo importante sui temi ambientali, sul lavoro, sulla giustizia, sull'etica pubblica, e siamo di certo gli unici a garantire che la ...

Advertising

TV7Benevento : M5S: Gallo, 'abbiamo bisogno di Grillo e Conte, servono coraggio e umiltà'... - TORREDAMARE : MOBY PRINCE, GALLO( M5S): NUOVO MEMBRO CONMISSIONE, VICINANZA FAMILIARI VITTIME - LaTorre1905 : Torre del Greco, Gallo (M5S): sino ad 1 mln di euro alle politiche sociali, garantiamo diritti per ulteriori info… - RedazioneTvcity : Luigi Gallo(M5S): 'Con Conte volata verso sviluppo e innovazione' - - Fortuna59982157 : @alessia96_gallo Ad un bambino bisogna pure insegnare a non votare PD-M5S perché è stata la alleanza che lo ha reso… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Gallo

La Repubblica

...- il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia ha tolto la parola al capogruppo, Sean ... ' Faremo un'opposizione durissima - ha affermato il capogruppo Pd, Raffaele- non riuscirete a ......- il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia ha tolto la parola al capogruppo, Sean ... ' Faremo un'opposizione durissima - ha affermato il capogruppo Pd, Raffaele- non riuscirete a ...Roma, 27 giu. "Abbiamo bisogno di Grillo, antisistema e radicale, che guarda con attenzione agli ultimi e alla crisi ambientale, ma anche di Conte, pragmatico e ...Da ora in avanti Grillo sarebbe stato in pratica silenziato e Conte avrebbe avuto il controllo assoluto sul MoVimento. A Conte ora tocca la prossima mossa 'Il Conte che cercano ce l'hanno già, si chia ...