Le lacrime di Biaggi per Fabrizio Frizzi

Fabrizio Frizzi, lacrime a Domenica In. Il ricordo di Max Biaggi fa piangere tutti

La parentesi sul ricordo di Maxha commosso tutto lo studio, compresi Mara Venier e il motociclista, che non sono riusciti a trattenere lenel raccontare alcuni aneddoti della loro ...Maxin, lutto e dolore laceranteMax Biaggi non trattiene la commozione nel ricordare Fabrizio Frizzi a Domenica In, con il quale aveva un legame molto importante ...Poi, però, il colpo di fulmine per le gare in pista e la scelta di cambiare vita. Una scelta azzeccata, come dimostrano i sei titoli vinti tra 250 e Superbike. Biaggi ha compiuto 50 anni il 26 giugno ...