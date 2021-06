Le cose da fare quando toglieremo le mascherine all’aperto (Di domenica 27 giugno 2021) Da lunedì 28 giugno nelle regioni in zona bianca – da quel giorno tutte – si potrà fare a meno della mascherina per le attività all’aperto. Il Comitato tecnico-scientifico ha dato parere positivo e il ministero della Salute ha confermato: «Sarà superato l’obbligo, sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali del Cts» ha detto il responsabile Roberto Speranza. Tutto questo nonostante la diffusione della variante Delta, assai più contagiosa delle precedenti e che alcune stime danno in Italia fra il 7 e oltre il 20% delle infezioni totali delle ultime settimane. Non bisogna fare allarmismo ma è fondamentale ricordare che, così come le mascherine non sono corazze impenetrabili, anche il contesto all’aperto non risolve magicamente ogni pericolo: un conto è togliere la mascherina seguendo alcune misure e mantenendo le distanze, un altro è discutere con tante persone e per ore faccia a faccia. Leggi su vanityfair (Di domenica 27 giugno 2021) Da lunedì 28 giugno nelle regioni in zona bianca – da quel giorno tutte – si potrà fare a meno della mascherina per le attività all’aperto. Il Comitato tecnico-scientifico ha dato parere positivo e il ministero della Salute ha confermato: «Sarà superato l’obbligo, sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali del Cts» ha detto il responsabile Roberto Speranza. Tutto questo nonostante la diffusione della variante Delta, assai più contagiosa delle precedenti e che alcune stime danno in Italia fra il 7 e oltre il 20% delle infezioni totali delle ultime settimane. Non bisogna fare allarmismo ma è fondamentale ricordare che, così come le mascherine non sono corazze impenetrabili, anche il contesto all’aperto non risolve magicamente ogni pericolo: un conto è togliere la mascherina seguendo alcune misure e mantenendo le distanze, un altro è discutere con tante persone e per ore faccia a faccia.

