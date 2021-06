“Il signor De Luca continua ad imporre mascherine a tutti” (Di domenica 27 giugno 2021) di Erika Noschese L’ultima ordinanza di Vincenzo De Luca continua a scaldare gli animi. Da domani, infatti, le mascherine all’aperto potranno essere tolte. In tutta le regioni, ad eccezione della Campania dove, sabato sera, il presidente di Palazzo Santa Lucia, Vincenzo De Luca ha firmato l’ordinanza che impone l’utilizzo della mascherina anche nei luoghi all’aperto. In Campania, infatti, è la variante Delta a preoccupare e – soprattutto a Napoli, la campagna di vaccinazione sembra ancora bloccata. Ma le motivazioni che hanno spinto il governatore Vincenzo De Luca a firmare l’ordinanza che mantiene ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 27 giugno 2021) di Erika Noschese L’ultima ordinanza di Vincenzo Dea scaldare gli animi. Da domani, infatti, leall’aperto potranno essere tolte. In tutta le regioni, ad eccezione della Campania dove, sabato sera, il presidente di Palazzo Santa Lucia, Vincenzo Deha firmato l’ordinanza che impone l’utilizzo della mascherina anche nei luoghi all’aperto. In Campania, infatti, è la variante Delta a preoccupare e – soprattutto a Napoli, la campagna di vaccinazione sembra ancora bloccata. Ma le motivazioni che hanno spinto il governatore Vincenzo Dea firmare l’ordinanza che mantiene ...

Salvini: "De Luca impone mascherine, lo segnalerò a Draghi" 'Mentre l'Italia finalmente da lunedì si libera dalle mascherine all'aperto, in Campania il signor De Luca vuole continuare a imporle a tutti, unico nel Paese, insieme ad altri assurdi divieti. Da una parte ci sono la libertà, il buonsenso, il diritto al lavoro e a una prudente normalità, ...

Covid, da domani tutta Italia in zona bianca e stop alle mascherine all'aperto. Caccia agli over 60 senza vaccino Nell'Italia che da domani sarà tutta zona bianca e dove si potrà stare senza mascherina se si è all'aperto, ci sono ancora due milioni e 700mila cittadini che ...

