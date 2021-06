Il premier lussemburghese è positivo. Aveva partecipato al vertice Ue con Draghi (Di domenica 27 giugno 2021) Il premier lussemburghese Xavier Bettel è risultato positivo al coronavirus. Lo ha reso noto l’emittente Rtl, secondo cui Bettel si è immediatamente messo in isolamento dopo essere risultato positivo in seguito a tampone molecolare. Il premier lussemburghese Aveva partecipato giovedì e venerdì al vertice Ue a Bruxelles. Bettel Aveva ricevuto la prima dose di vaccino Astrazeneca il 6 maggio scorso e avrebbe dovuto ricevere la seconda giovedì prossimo. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 27 giugno 2021) IlXavier Bettel è risultatoal coronavirus. Lo ha reso noto l’emittente Rtl, secondo cui Bettel si è immediatamente messo in isolamento dopo essere risultatoin seguito a tampone molecolare. Ilgiovedì e venerdì alUe a Bruxelles. Bettelricevuto la prima dose di vaccino Astrazeneca il 6 maggio scorso e avrebbe dovuto ricevere la seconda giovedì prossimo.

