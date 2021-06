GP Olanda | Quartararo vince ed è sempre più leader

Advertising

SkySportMotoGP : Se dovessi vincere la gara, esulteresti come Khaby?'. Quartararo aveva sorriso di fronte alla domanda di… - sportmediaset : #MotoGP Olanda: capolavoro Yamaha, #Quartararo domina e stravince ad Assen. #SportMediaset - SkySportMotoGP : ?? El Diablo vince ad Assen ?????? Ma lo swing sull'asfalto è da rivedere ?? #DutchGP #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - ilveggente_it : ??? #MOTOGP #GpOlanda: Si è concluso il Gran Premio d’Olanda ad #Assen: ecco l’ordine d’arrivo e la classifica pi… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: MotoGP Assen 2021, risultati GP Olanda: trionfa Fabio Quartararo -

Ultime Notizie dalla rete : Olanda Quartararo

La classifica mondiale:guida a +34 su Zarco Dopo la vittoria in Germania il settimo posto inpuò sembrare un passo indietro, ma su questa pista meno favorevole per lui, era pronto ......perché la Yamaha ha deciso di rinnovarmi il contratto - il suo sfogo in conferenza stampa dopo il Gran Premio d'concluso in seconda posizione alle spalle del compagno di box Fabio- ...“Thriller” si è reso protagonista di una scivolata piuttosto innocua in curva 5, una chiusura d’anteriore a bassa velocità. ANCORA LA FRANCIA. Oltre ad un Quartararo vittorioso in Olanda, a salvare il ...El Diablo allunga in classifica, vincendo davanti al compagno di squadra Vinales, al centro dei rumor per un possibile passaggio in Aprilia nel 2022. Ecco come è andata la gara ad Assen ...