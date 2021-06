Blinken a Lapid | dare un futuro a israeliani e palestinesi

(Di domenica 27 giugno 2021) "In agenda abbiamo varie cose. C'è la situazione a Gaza, dove c'è bisogno urgente di assistenza umanitarie e ricostruzione". Lo ha affermato il segretario di Stato Antonyincontrando il ...

Lo ha affermato il segretario di Stato Antonyincontrando il ministro degli esteri israeliano Yaire augurando che il "lavoro possa essere fatto per offrire un futuro a tutti - ...Lo ha detto il ministro degli Esteri israeliano, Yair, nell'incontro con il segretario di Stato Usa, Antony, a Roma. Il riferimento è alla politica estera di Benjamin Netanyahu....(vedi servizio delle 20.14) NEW YORK, 27 GIU - "In agenda abbiamo varie cose. C'è la situazione a Gaza, dove c'è bisogno urgente di assistenza umanitarie e ricostruzione". Lo ha affermato il segretari ...Si è svolto a Roma il primo vertice tra l’amministrazione statunitense guidata da Joe Biden e il nuovo governo israeliano di Naftali Bennett, insediatosi il 13 giugno e mettendo fine a 12 anni consecu ...