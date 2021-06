Belgio, non solo De Bruyne. Anche Eden Hazard uscito per un problema fisico (Di domenica 27 giugno 2021) Non solo De Bruyne, nella sfida contro il Portogallo Anche Eden Hazard ha lasciato il campo 3 minuti prima dal fischio finale per un problema muscolare (il giocatore si toccava la coscia quando è uscito dal campo) e andrà evidentemente valutato con attenzione in vista della partita di venerdì sera. Foto: Sito Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 27 giugno 2021) NonDe, nella sfida contro il Portogalloha lasciato il campo 3 minuti prima dal fischio finale per unmuscolare (il giocatore si toccava la coscia quando èdal campo) e andrà evidentemente valutato con attenzione in vista della partita di venerdì sera. Foto: Sito Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

