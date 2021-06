Tornare alla fiaba (e ai libri) con Zweig (Di domenica 27 giugno 2021) In L’esilio impossibile. Stefan Zweig alla fine del mondo di Georg Prochnik (il Saggiatore, 2018) si legge: «Il dolore di essere separati dai propri libri è un tema ricorrente tra gli autori émigrés. (…) Nessuno, comunque, tornò sul problema dell’ansia da separazione dai libri con la stessa frequenza di Zweig». Il prolifico narratore e saggista austriaco, i cui testi vennero messi al bando dai nazisti per le sue origini ebraiche e il suo impegno in ambito pacifista alimentando le fiamme … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 27 giugno 2021) In L’esilio impossibile. Stefanfine del mondo di Georg Prochnik (il Saggiatore, 2018) si legge: «Il dolore di essere separati dai propriè un tema ricorrente tra gli autori émigrés. (…) Nessuno, comunque, tornò sul problema dell’ansia da separazione daicon la stessa frequenza di». Il prolifico narratore e saggista austriaco, i cui testi vennero messi al bando dai nazisti per le sue origini ebraiche e il suo impegno in ambito pacifista alimentando le fiamme … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

