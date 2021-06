Restauro Colosseo di Roma: grazie a Tod’s rivive la bellezza (Di domenica 27 giugno 2021) Life&People.it Con il Restauro, il Colosseo di Roma torna a brillare, grazie a Tod’s; è terminata la seconda fase dedicata agli ipogei, la parte che i Romani utilizzavano come “backstage”. Sono tornati a nuova vita i luoghi sotterranei, adibiti alla preparazione dei giochi e degli spettacoli dell’Anfiteatro Flavio; è questo il nome originale del Colosseo, perché costruito nell’epoca imperiale della dinastia Flavia, da Vespasiano a Domiziano passando per Tito, nel I secolo dopo Cristo. Dopo la pulitura e il consolidamento della facciata esterna, intervento consegnato ... Leggi su lifeandpeople (Di domenica 27 giugno 2021) Life&People.it Con il, ilditorna a brillare,; è terminata la seconda fase dedicata agli ipogei, la parte che ini utilizzavano come “backstage”. Sono tornati a nuova vita i luoghi sotterranei, adibiti alla preparazione dei giochi e degli spettacoli dell’Anfiteatro Flavio; è questo il nome originale del, perché costruito nell’epoca imperiale della dinastia Flavia, da Vespasiano a Domiziano passando per Tito, nel I secolo dopo Cristo. Dopo la pulitura e il consolidamento della facciata esterna, intervento consegnato ...

