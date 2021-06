Primavera 1, l'Atalanta è la prima finalista: 2 - 1 alla Sampdoria (Di sabato 26 giugno 2021) Milano, 26 giugno 2021 " L'Atalanta strappa il pass per la finalissima delle Final Six del campionato primavera 1 battendo a Sassuolo la Sampdoria per 2 - 1: la Dea è quindi la prima finalista in ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 26 giugno 2021) Milano, 26 giugno 2021 " L'strappa il pass per la finalissima delle Final Six del campionato1 battendo a Sassuolo laper 2 - 1: la Dea è quindi lain ...

Advertising

Dorian221190 : RT @Blucerchiando: È finito il sogno della Sampdoria primavera, battuta in semifinale 2-1 dall’Atalanta. Per la squadra di Felice Tufano re… - gilnar76 : Primavera, Atalanta in finale ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - junews24com : Primavera, Atalanta in finale Scudetto: battuta la Sampdoria - - sportli26181512 : Primavera: l’Atalanta batte la Sampdoria 2-1 e vola in finale: Primavera: l’Atalanta batte la Sampdoria 2-1 e vola… - Giorno_Milano : Primavera 1, l'Atalanta è la prima finalista: 2-1 alla Sampdoria -