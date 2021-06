Pride 2021, in piazza per i diritti e ddl Zan – Video (Di sabato 26 giugno 2021) Al via il Pride da piazza Vittorio a Roma. Il corteo è stato organizzato dall’associazione Roma Pride, che comprende tante realtà tra le quali Famiglie arcobaleno, Circolo Mario Mieli, Agedo e Libellula. Bandiere arcobaleno, mascherine rainbow e una folla che chiede a gran voce il riconoscimento dei propri diritti e l’approvazione immediata del Ddl Zan. Tra i movimenti più attivi quello delle “Famiglie Arcobaleno”. “Siamo finalmente qui – dichiara un rappresentate del movimento all’AdnKronos -. Dopo due anni si ritorna al Pride in piazza. Questo è un momento particolare perché noi, come ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 26 giugno 2021) Al via ildaVittorio a Roma. Il corteo è stato organizzato dall’associazione Roma, che comprende tante realtà tra le quali Famiglie arcobaleno, Circolo Mario Mieli, Agedo e Libellula. Bandiere arcobaleno, mascherine rainbow e una folla che chiede a gran voce il riconoscimento dei proprie l’approvazione immediata del Ddl Zan. Tra i movimenti più attivi quello delle “Famiglie Arcobaleno”. “Siamo finalmente qui – dichiara un rappresentate del movimento all’AdnKronos -. Dopo due anni si ritorna alin. Questo è un momento particolare perché noi, come ...

