Orietta Berti: i figli Omar e Otis, ecco cosa fanno nella vita (Di sabato 26 giugno 2021) . La famosa cantante ci parla dei suoi due figli Orietta Berti (Getty Images)Parlare di Orietta Berti è parlare di un’artista che da mezzo secolo non finisce mai di stupire. Oriettona, come ama chiamarla il suo grande amico Fabio Fazio, nel corso degli anni si è evoluta, è andata a passo con i tempi che cambiavano velocemente. Come un camaleonte ha cambiato pelle e si presentata sotto una veste completamente nuova, non soltanto la brava cantante che tutti conoscono, ma una vera e propria donna di spettacolo, spiritosa, ironica, frizzante mai nostalgica dei bei tempi che furono. Ti potrebbe ... Leggi su ck12 (Di sabato 26 giugno 2021) . La famosa cantante ci parla dei suoi due(Getty Images)Parlare diè parlare di un’artista che da mezzo secolo non finisce mai di stupire. Oriettona, come ama chiamarla il suo grande amico Fabio Fazio, nel corso degli anni si è evoluta, è andata a passo con i tempi che cambiavano velocemente. Come un camaleonte ha cambiato pelle e si presentata sotto una veste completamente nuova, non soltanto la brava cantante che tutti conoscono, ma una vera e propria donna di spettacolo, spiritosa, ironica, frizzante mai nostalgica dei bei tempi che furono. Ti potrebbe ...

Advertising

RVallesina : Fedez - MILLE (feat Achille Lauro e Orietta Berti) - Daisy_2605 : @trashbiccis Mille di @Fedez Orietta Berti e Achille Lauro ?? - ReTwitStorm_ita : RT @HShine_: Ma sbaglio o Orietta Berti è vestita allo stesso modo da sanremo? #battitilive2021 - Reberebby215 : RT @xattorneyx: Mi piscio sotto per @Fedez che a 31 anni fa le prove in canotta e si scioglie per il caldo, mentre Orietta Berti 78 anni co… - jaimelsnnister : Pensando al fatto che le uniche che non mi stanno sul cazz0 ai Battiti sono la Greg e Orietta Berti, buonanotte -