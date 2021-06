Omofobia, Letta: su ddl Zan dialogo con Salvini non sarà semplice (Di sabato 26 giugno 2021) "Sono pronto al confronto con Salvini su ddl Zan. Ma ad ora Lega ha fatto solo gesti per affossare il provvedimento. E' evidente che non sarà un dialogo semplice". Lo ha detto Enrico Letta in una ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 26 giugno 2021) "Sono pronto al confronto consu ddl Zan. Ma ad ora Lega ha fatto solo gesti per affossare il provvedimento. E' evidente che nonun". Lo ha detto Enricoin una ...

Advertising

Avvenire_Nei : Omofobia. Ddl Zan, Letta non cambia linea - Agenzia_Ansa : Il Vaticano contro il #DDLZan, 'viola il Concordato'. Letta, pronti al dialogo sui nodi #ANSA - AnimaTantra : RT @ALFO100897: Assedio a Orban per una legge che non parla di omofobia ma di pedofilia. Meloni: quanti l’hanno letta? DA QUELL'ALTRA 'SPO… - mariangelalo33 : RT @SecolodItalia1: Assedio a Orban per una legge che non parla di omofobia ma di pedofilia. Meloni: quanti l’hanno letta? - ricatti88 : RT @SecolodItalia1: Assedio a Orban per una legge che non parla di omofobia ma di pedofilia. Meloni: quanti l’hanno letta? -