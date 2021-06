Maneskin, parte la conquista dell’America: primi nella nota classifica (Di sabato 26 giugno 2021) I Maneskin alla conquista degli Stati Uniti: la rock band sta spopolando nel mondo intero. Dopo l’Italia e l’Europa, anche Oltreoceano grande successo E’ davvero un momento d’oro per i… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 26 giugno 2021) Ialladegli Stati Uniti: la rock band sta spopolando nel mondo intero. Dopo l’Italia e l’Europa, anche Oltreoceano grande successo E’ davvero un momento d’oro per i… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Maneskin parte Musica, hit parade in vetta ancora Sangiovanni Guadagna una posizione e si fermano sul secondo gradino i Maneskin, vincitori di Sanremo 2021 e ... che a un anno dall'uscita della prima parte del progetto, Banzai (Lato Blu) chiude, con questo ...

Record storico dei Maneskin in Gran Bretagna: ecco di cosa si tratta In Gran Bretagna i Maneskin raggiungono un altro record storico. Ottimi risultati anche in America. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

