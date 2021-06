La pandemia finisce | l’infodemia no Una lezione dalla Nato

Leggi su formiche

(Di sabato 26 giugno 2021) È la mattina del 21 gennaio del 1814, quando la città di Londra viene svegliata da un manipolo di presunti soldati francesi che distribuiscono volantini con sopra stampato un messaggio sconvolgente: Napoleone Bonaparte è morto, ucciso dai cosacchi, e la pace in Europa sarà immediata e certa. Non c’è bisogno di dire che Napoleone è sano e salvo. Ma mentre il falso rumour si diffonde tra i londinesi, un gruppo di persone collegate alla fonte della notizia fa in tempo ad operare la vendita in blocco di numerosi titoli di Stato inglesi, il cui valore era appena schizzato alle stelle, per un totale di più di 1 milione di pounds. Ancora oggi, la Great Stock Exchange Fraud del 1814 testimonia ...