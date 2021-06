Inzaghi prepara lo sgarbo a Lotito | proposto lo scambio

(Di sabato 26 giugno 2021) L’Inter e la Lazio potrebbero dare il via ad unodi mercato.chiede il cartellino di Lazzari, Sarri può ritrovare Vecino. La nuova Inter di Simonepotrebbe iniziare a prendere forma. Dopo l’acquisto di Hakan Calhanoglu dal Milan, il neo allenatore del club nerazzurro ha stilato la lista dei desideri da inserire Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

infoitsport : Marotta prepara il colpo in difesa per Inzaghi -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi prepara

fcinter1908

Per il francese si tenta la pista dello scambio con Cristiano Ronaldo mentre il serbo potrebbe essere più 'cedibile' visto il ciclo concluso con, anche se gode della stima di Sarri. ad_dyn... Nainggolan (al Cagliari) e Vidal (Sud America o Turchia) , la società neroazzurrai colpi ... l'Inter non avrebbe problemi a prenderlo da subito e metterlo a disposizione di Simone. L'...L’addio di Achraf Hakimi in casa Inter sembrerebbe ormai certo. Il laterale marocchino, pilastro della passata stagione sotto la guida tecnica di Antonio Conte, sarebbe pronto a unirsi al PSG. Il club ...L'Inter guidata da Giuseppe Marotta parrebbe continuare il processo di italianizzazione, pescando ancora dalla Serie A ...