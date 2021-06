Incendio nel Salento, evacuate abitazioni a Casarano (Di sabato 26 giugno 2021) LECCE - Ancora un Incendio in Salento, dove dal primo pomeriggio i Vigili del fuoco sono impegnati a spegnere un vasto Incendio divampato a Casarano, in contrada Madonna della Campana, insieme a ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 26 giugno 2021) LECCE - Ancora unin, dove dal primo pomeriggio i Vigili del fuoco sono impegnati a spegnere un vastodivampato a, in contrada Madonna della Campana, insieme a ...

Ultime Notizie dalla rete : Incendio nel Vasto incendio nelle campagne di Casarano: evacuate abitazioni LECCE - Il Salento continua a bruciare. Un enorme incendio ha interessato nel pomeriggio la collina della Madonna della Campana, a Casarano. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e numerose squadre della Protezione Civile. Inoltre sono state ...

Incendio nel Salento, evacuate abitazioni a Casarano LECCE - Ancora un incendio in Salento, dove dal primo pomeriggio i Vigili del fuoco sono impegnati a spegnere un vasto incendio divampato a Casarano, in contrada Madonna della Campana, insieme a personale della Protezione civile, Carabinieri, Polizia municipale e un Canadair arrivato da Minervino Murge (Bat). Alcune ...

Puglia, il caldo non dà tregua: «Ecco le località da bollino rosso». Ancora incendi: malore di due vigili del fuoco, corsa in ospedale Il caldo e l'anticiclone africano non danno tregua alla Puglia e al Salento. In quasi tutta la regione sono stati superati oggi e si supereranno nei prossimi giorni i quaranta gradi ...

