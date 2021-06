Francia, Kimpembe: «Svizzera ottima squadra. Mbappé? Segnerà» (Di sabato 26 giugno 2021) Presnel Kimpembe, difensore della Francia, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Euro 2020 contro la Svizzera Presnel Kimpembe, difensore della Francia, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Euro 2020 contro la Svizzera. Le sue dichiarazioni. GIRONE – «Siamo arrivati primi nel girone della morte, pur avendo fronteggiato qualche problema. Preferisco così, piuttosto che secondi, terzi o addirittura eliminati giocando bene. L’obiettivo era il primo posto e siamo felici, ora guardiamo avanti». Svizzera – «Parliamo di una grande ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 giugno 2021) Presnel, difensore della, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Euro 2020 contro laPresnel, difensore della, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Euro 2020 contro la. Le sue dichiarazioni. GIRONE – «Siamo arrivati primi nel girone della morte, pur avendo fronteggiato qualche problema. Preferisco così, piuttosto che secondi, terzi o addirittura eliminati giocando bene. L’obiettivo era il primo posto e siamo felici, ora guardiamo avanti».– «Parliamo di una grande ...

