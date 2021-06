Diletta Leotta e Can Yaman in Turchia: ma qualcosa non torna (Di sabato 26 giugno 2021) Vediamo insieme che cosa sta succedendo tra Diletta Leotta ed il fidanzato Can Yaman, e per quale motivo qualcosa sembra non tornare. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ?Diletta Leotta? (@DilettaLeotta) La loro relazione da quando è iniziata è sempre stata al centro del gossip e davvero molto chiacchierata, stiamo parlando di Diletta Leotta e Can Yaman. Ma vediamo insieme che cosa sta succedendo nelle ultime ... Leggi su formatonews (Di sabato 26 giugno 2021) Vediamo insieme che cosa sta succedendo traed il fidanzato Can, e per quale motivosembra nonre. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ?? (@) La loro relazione da quando è iniziata è sempre stata al centro del gossip e davvero molto chiacchierata, stiamo parlando die Can. Ma vediamo insieme che cosa sta succedendo nelle ultime ...

Advertising

Cosmopolitan_IT : Diletta in Turchia per conoscere i genitori di Can @DilettaLeotta #CanYaman #DilettaLeotta - MediasetTgcom24 : Diletta Leotta a Istanbul tra hammam e coccole di lusso con Can Yaman #DilettaLeotta - MediasetTgcom24 : Diletta Leotta in Turchia con Can Yaman per conoscere la suocera #canyaman - Iekikaa : RT @IuileOstile: #CelebrityHunted2 La fuga di Diletta Leotta in sintesi: - Methamorphose30 : RT @sbronza_cuerta: Diletta Leotta che si ferma a mangiare da Borghese durante la fuga, sto adorando #celebrityhunted -