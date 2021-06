Denise Pipitone | parla un investigatore privato | “So chi è stato”

(Di sabato 26 giugno 2021) Sul caso di, sparita nel nulla da Mazara del Vallo nel 2004, spunta un’inedita testimonianza: unanonimo ha raccontato a La vita in diretta quello che avrebbe scoperto durante le indagini. Una clamorosa testimonianza inedita si aggiunge al misterioso quadro legato alla scomparsa di. Nel corso dell’ultima puntata stagionale de La vita in diretta, andata in onda venerdì 25 giugno, è stata trasmessa l’intervista a una persona che conoscerebbe i fatti e che per la prima volta ha volutore della vicenda. Si tratta di un ...

Dalla Circe della Versilia al mostro di Firenze , da Cogne ad Avetrana, da Garlasco al caso Yara fino al dramma della scomparsa di, lui era sempre lì, in prima linea. Spesso per ...Ascolta l'articolo - A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size. + La testimonianza di un ex poliziotto sul caso: la registrazione in Questura di un dialogo fra Anna Corona e Jessica Pulizzi Nonostante agli occhi della legge siano 'immacolate', le figure di Anna Corona e Jessica Pulizzi hanno ...Toni Pipitone, l’ex marito della mamma di Denise parla a Quarto grado su Rete4, nonostante la diffida a farlo Ieri c’era attesa per la puntata di Quarto grado su Rete4, la prima dopo la diffida di Pie ...Il misterioso investigatore, che si è occupato della bambina fin dal momento della sparizione, è stato intervistato dall’inviata della trasmissione "La vita in diretta" ...