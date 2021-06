Cts: riaprono le discoteche, ma solo quelle all’aperto (Di sabato 26 giugno 2021) Il Comitato Tecnico Scientifico ha dato il via libera alla riapertura in zona bianca delle discoteche: da lunedì, come ha annunciato il Ministro Speranza, l’Italia sarà tutta bianca e riaperta. Tuttavia, gli esperti hanno già specificato che a riaprire saranno solo le discoteche all’aperto. Mentre per gli altri locali, la data ipotizzata è quella del 10 luglio. Per entrare in discoteca sarà necessario il green pass “Accogliamo con soddisfazione la decisione del Comitato Tecnico Scientifico di dare il via libera alla riapertura delle discoteche in zona bianca, si tratta di un primo passo ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 26 giugno 2021) Il Comitato Tecnico Scientifico ha dato il via libera alla riapertura in zona bianca delle: da lunedì, come ha annunciato il Ministro Speranza, l’Italia sarà tutta bianca e riaperta. Tuttavia, gli esperti hanno già specificato che a riaprire sarannole. Mentre per gli altri locali, la data ipotizzata è quella del 10 luglio. Per entrare in discoteca sarà necessario il green pass “Accogliamo con soddisfazione la decisione del Comitato Tecnico Scientifico di dare il via libera alla riapertura dellein zona bianca, si tratta di un primo passo ...

