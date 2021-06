Ciclismo, inaugurata statua dedicata a Marco Pantani (Di sabato 26 giugno 2021) Nella giornata odierna è stata inaugurata una statua dedicata a Marco Pantani. Alta sei metri, l’opera è stata posizionata a Plan di Montecampione, una località in provincia di Brescia a 1.800 metri d’altitudine. L’iniziativa, patrocinata da Regione Lombardia, è ideata dal Gruppo operatori turistici della Valle Camonica, con la collaborazione della famiglia Pantani, di Visit Brescia, della Comunità montana della Vallecamonica, Provincia di Brescia e del Comune di Artogne. Alla cerimonia era presente anche Tonina Belletta, madre del Pirata. “Marco Pantani ... Leggi su sportface (Di sabato 26 giugno 2021) Nella giornata odierna è statauna. Alta sei metri, l’opera è stata posizionata a Plan di Montecampione, una località in provincia di Brescia a 1.800 metri d’altitudine. L’iniziativa, patrocinata da Regione Lombardia, è ideata dal Gruppo operatori turistici della Valle Camonica, con la collaborazione della famiglia, di Visit Brescia, della Comunità montana della Vallecamonica, Provincia di Brescia e del Comune di Artogne. Alla cerimonia era presente anche Tonina Belletta, madre del Pirata. “...

sportface2016 : #Ciclismo, inaugurata in provincia di Brescia una statua dedicata a Marco #Pantani - TV7Benevento : Ciclismo: nel Bresciano inaugurata statua in memoria Marco Pantani... - PiuValliTV : LA VALLE CAMONICA CELEBRA PANTANI Verrà inaugurata sabato 26 giugno a Montecampione, in una cerimonia regolata da… - STnews365 : Ciclismo, a Montecampione arriva l'omaggio a Pantani. Il 26 giugno verrà inaugurata una statua di 6 metri per il 'P… -