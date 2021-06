ATP Maiorca 2021: Simone Bolelli e Maximo Gonzalez vincono l’anomalo torneo di doppio (Di sabato 26 giugno 2021) Simone Bolelli e Maximo Gonzalez hanno vinto il torneo di doppio all’ATP 250 di Maiorca, battendo in semifinale per 6-1 7-5 il neozelandese Marcus Daniell e l’austriaco Philipp Oswald. Sembra un controsenso, e invece non è tale: sull’erba spagnola, infatti, l’italiano e l’argentino conquistano il loro terzo torneo del 2021 perché Novak Djokovic e Carlos Gomez-Herrera, a causa di un problema fisico dello spagnolo, hanno già fatto sapere fin da giovedì che non si sarebbero presentati in campo per l’ultimo atto. Finisce così, dunque, un ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021)hanno vinto ildiall’ATP 250 di, battendo in semifinale per 6-1 7-5 il neozelandese Marcus Daniell e l’austriaco Philipp Oswald. Sembra un controsenso, e invece non è tale: sull’erba spagnola, infatti, l’italiano e l’argentino conquistano il loro terzodelperché Novak Djokovic e Carlos Gomez-Herrera, a causa di un problema fisico dello spagnolo, hanno già fatto sapere fin da giovedì che non si sarebbero presentati in campo per l’ultimo atto. Finisce così, dunque, un ...

