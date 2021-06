Ungheria: Boldrini, 'vorrei anche Montecitorio con colori arcobaleno' (2) (Di venerdì 25 giugno 2021) (Adnkronos) - “Temo infatti – ha proseguito in aula Boldrini - una perdita totale di credibilità dell'Unione sulla scena internazionale. L'Unione infatti è impegnata perché in tutto il mondo siano rispettati i diritti umani e politici: a Minsk, rispetto cui siamo stati orgogliosi di essere europei, a Hong Kong, a Yangon, nello Xinjang, a Mosca, ad Ankara. In quest'ultimo caso, tra parentesi, servirebbe maggiore convinzione". "Allora – ha concluso- con che credibilità e autorevolezza pretendiamo il rispetto nel mondo dei diritti di libertà se poi consentiamo che al nostro interno permangano Paesi che li vìolano?”. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) (Adnkronos) - “Temo infatti – ha proseguito in aula- una perdita totale di credibilità dell'Unione sulla scena internazionale. L'Unione infatti è impegnata perché in tutto il mondo siano rispettati i diritti umani e politici: a Minsk, rispetto cui siamo stati orgogliosi di essere europei, a Hong Kong, a Yangon, nello Xinjang, a Mosca, ad Ankara. In quest'ultimo caso, tra parentesi, servirebbe maggiore convinzione". "Allora – ha concluso- con che credibilità e autorevolezza pretendiamo il rispetto nel mondo dei diritti di libertà se poi consentiamo che al nostro interno permangano Paesi che li vìolano?”.

