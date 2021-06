Una Vita: la puntata serale del 26 giugno non ci sarà: ecco perché (Di venerdì 25 giugno 2021) Una Vita: dalla settimana scorsa le fan della telenovela spagnola l’avranno vista anche in prima serata il sabato, ma già domani l’appuntamento salterà. Vogliamo scoprire il motivo? “Grand Hotel” sostituisce “Una Vita”? Molto, molto probabilmente le avventure degli abitanti di Acacias previste su Rete 4 alle 21:20, non ci saranno per lasciare spazio a un’altra apprezzata produzione iberica simile: “Grand Hotel – Intrighi e Passioni”, giunta alla quarta puntata. Le telespettatrici sanno già senz’altro che nel cast c’è Megan Montaner, l’indimenticata “Pepa” de “Il Segreto”. La nuova telenovela era iniziata il mercoledì sera, ma poi è ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 25 giugno 2021) Una: dalla settimana scorsa le fan della telenovela spagnola l’avranno vista anche in prima serata il sabato, ma già domani l’appuntamento salterà. Vogliamo scoprire il motivo? “Grand Hotel” sostituisce “Una”? Molto, molto probabilmente le avventure degli abitanti di Acacias previste su Rete 4 alle 21:20, non ci saranno per lasciare spazio a un’altra apprezzata produzione iberica simile: “Grand Hotel – Intrighi e Passioni”, giunta alla quarta. Le telespettatrici sanno già senz’altro che nel cast c’è Megan Montaner, l’indimenticata “Pepa” de “Il Segreto”. La nuova telenovela era iniziata il mercoledì sera, ma poi è ...

