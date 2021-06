Turista precipita in una scarpata e muore a Lipari: stava scattando una foto da un punto panoramico dell’isola (Di venerdì 25 giugno 2021) Un Turista è morto a Lipari precipitando in una scarpata dall'Osservatorio, uno dei luoghi piu' panoramici dell'isola, dove si era recato per fare delle foto. Probabilmente ha perso l'equili ... sul sito. Leggi su lastampa (Di venerdì 25 giugno 2021) Unè morto ando in unadall'Osservatorio, uno dei luoghi piu' panoramici dell'isola, dove si era recato per fare delle. Probabilmente ha perso l'equili ... sul sito.

Advertising

sara_grimaldi : #Lipari, turista precipita da una scogliera e perde la vita - Lettera Emme - PasqualeMarro : Turista distratto precipita in scarpata e muore a #Lipari - siciliafeed : Turista precipita in scarpata e muore a Lipari - roccarainola : #Lipari , si sporge da un punto panoramico per fare una foto: turista precipita e muore - edavid57edavid : RT @repubblica: Turista precipita in scarpata e muore a Lipari -