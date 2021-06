(Di venerdì 25 giugno 2021) Per anni Quattroruote ha ripetuto che ilera una tassa inutile, anzi, dannosa. Adesso, finalmente, anche ilpare prendere atto che i cosiddetti microprelievi rendono poco, sia in assoluto sia in rapporto a ciò che costano, in termini di tempo e risorse, alla loro gestione, riscossione e al contenzioso che spesso generano. Via i microprelievi. Le commissioni finanze di Camera e Senato hanno quantificato il gettito complessivo dei microprelievi: lo 0,01% delle entrate tributarie dello Stato e lo 0,1% di quelle delle Regioni e dei Comuni. Insomma, in molti casi potrebbe convenire l'abolizione tout court di alcune microimposte. Tra quelle ...

dinoadduci : Superbollo - Il parlamento pensa allabolizione - MattiaMauri : RT @quattroruote: #Superbollo, il #Parlamento pensa all'abolizione. Le commissioni finanze di #Camera e #Senato valutano la soppressione de… - quattroruote : #Superbollo, il #Parlamento pensa all'abolizione. Le commissioni finanze di #Camera e #Senato valutano la soppressi… - viaggiareonthe1 : Superbollo - Il parlamento pensa allabolizione -

Ultime Notizie dalla rete : Superbollo Parlamento

Quattroruote

Tra quelle finite nel mirino delc'è, finalmente, anche il. O meglio, l'addizionale erariale alla tassa automobilistica, come si chiama tecnicamente, introdotta nell'estate 2011 ...Finalmente è approdata inla proposta di abolire il bollo auto sulle vetture di grossa ... Per i proprietari di auto, utilizzatori o usufruttari ilcostava 20 euro per ogni kw ...Le commissioni finanze di Camera e Senato valutano la soppressione dei microprelievi. Tra questi potrebbe finire l’addizionale erariale, una tassa che nel 2019 ha portato 145 milioni nelle casse dello ...Basta mettere in fila tutto quello che le tasse hanno rappresentato in termini di annunci e divisioni tra i partiti negli ultimi vent’anni in Italia per capire perché la bozza della riforma fiscale sc ...