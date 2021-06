Scoperto in Cina 'Dragon man', il parente più stretto dell'uomo (Di venerdì 25 giugno 2021) E' stato Scoperto in Cina il fossile di una nuova specie umana, l' 'Homo longi' o 'Dragon man' , dal nome del sito in cui sono stati trovati i resti, 'Long Jiang' (fiume del Dragone). Vissuta 146 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 25 giugno 2021) E' statoinil fossile di una nuova specie umana, l' 'Homo longi' o 'man' , dal nome del sito in cui sono stati trovati i resti, 'Long Jiang' (fiume dele). Vissuta 146 ...

