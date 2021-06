Mediocredito Centrale, l’assemblea approva il bilancio 2020 (Di venerdì 25 giugno 2021) (Teleborsa) – l’assemblea ordinaria dei soci di Mediocredito Centrale (istituto bancario partecipato al 100% da Invitalia) ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, deliberando di destinare l’utile di esercizio di 51.344.634,37 euro nel modo seguente: 2.567.231,72 euro a riserva legale e 48.777.402,65 euro a riserva straordinaria. l’assemblea, inoltre, ha preso atto del bilancio consolidato del gruppo Bancario Mediocredito Centrale per l’esercizio 2020, chiuso con un utile netto di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 25 giugno 2021) (Teleborsa) –ordinaria dei soci di(istituto bancario partecipato al 100% da Invitalia) hato ildi esercizio al 31 dicembre, deliberando di destinare l’utile di esercizio di 51.344.634,37 euro nel modo seguente: 2.567.231,72 euro a riserva legale e 48.777.402,65 euro a riserva straordinaria., inoltre, ha preso atto delconsolidato del gruppo Bancarioper l’esercizio, chiuso con un utile netto di ...

