Mancini: “Scelte? Mi hanno messo tutti in difficoltà in queste partite, ma è una cosa positiva” (Di venerdì 25 giugno 2021) Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia degli ottavi di Euro 2020 contro l’Austria: Su chi lo ha messo in difficoltà per le Scelte “Mi hanno messo tutti in difficoltà in queste gare. Questo per me è un piacere, poter contare su giocatori in ottima condizione e mentalmente tranquilli. Quando fai delle Scelte, undici Scelte, gli altri saranno lì pronti a entrare e a cambiare la partita. Per noi deve essere una fortuna”.Su Moise Kean“Ci è dispiaciuto non portare lui, ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 25 giugno 2021) Roberto, ct dell’Italia, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia degli ottavi di Euro 2020 contro l’Austria: Su chi lo hainper le“Miiningare. Questo per me è un piacere, poter contare su giocatori in ottima condizione e mentalmente tranquilli. Quando fai delle, undici, gli altri saranno lì pronti a entrare e a cambiare la partita. Per noi deve essere una fortuna”.Su Moise Kean“Ci è dispiaciuto non portare lui, ...

