LIVE Moto3, GP Olanda 2021 in DIRETTA: Suzuki scappa nella FP2, ma Foggia, Migno e Fenati non mollano (Di venerdì 25 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SEGUI LE PROVE LIBERE DEL GP D’Olanda DI MOTOGP ALLE 9.55 E 14.10 13.35 Momento tranquillo in pista. I piloti sono tutti ai box, pronti per il rush finale. Mancano 20 minuti alla fine della FP2 e la situazione della top14 è ancora ampiamente in bilico. 13.33 AGGIORNAMENTO TEMPI FP2 1 24 T. Suzuki 1:41.568 2 7 D. Foggia +0.436 3 40 D. BINDER +0.807 4 16 A. Migno +0.830 5 55 R. Fenati +0.861 6 17 J. MCPHEE +0.935 7 82 S. NEPA +0.957 8 23 N. ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASEGUI LE PROVE LIBERE DEL GP D’DI MOTOGP ALLE 9.55 E 14.10 13.35 Momento tranquillo in pista. I piloti sono tutti ai box, pronti per il rush finale. Mancano 20 minuti alla fine della FP2 e la situazione della top14 è ancora ampiamente in bilico. 13.33 AGGIORNAMENTO TEMPI FP2 1 24 T.1:41.568 2 7 D.+0.436 3 40 D. BINDER +0.807 4 16 A.+0.830 5 55 R.+0.861 6 17 J. MCPHEE +0.935 7 82 S. NEPA +0.957 8 23 N. ...

zazoomblog : LIVE Moto3 GP Olanda 2021 in DIRETTA: scatta la FP2 gli italiani vogliono dettare legge ad Assen! - #Moto3 #Olanda… - OA_Sport : LIVE #Moto3, GP Olanda 2021 in DIRETTA: si torna in azione per la FP2, gli italiani vogliono confermarsi in alto!… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #Assen #AssenGP #DutchGP Cinque italiani nella Top Ten delle FP1 Moto3 ad Assen - - motograndprixit : #Moto3 #Assen #AssenGP #DutchGP Cinque italiani nella Top Ten delle FP1 Moto3 ad Assen - - infoitsport : LIVE Moto3, GP Olanda 2021 in DIRETTA: si incomincia a fare sul serio ad Assen! -